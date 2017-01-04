ГПУ передала в суд обвинувальний акт щодо О.Єфремова - Ю.Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Генеральна прокуратура України передала до суду обвинувальний акт щодо екс-нардепа від партії регіонів Олександра Єфремова. Про це на своїй сторінці Facebook повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.
"Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України 4 січня 2017 року спрямовано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо О. Єфремова про вчинення ним низки злочинів", - повідомив Ю.Луценко.
Як зазначив Генпрокурор, О.Єфремову інкримінують:
1) державній зраді — тобто діяння, умисно вчиненого громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності України, а саме: наданні іноземній організації та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України (ч. 1 ст. 111 КК України);
2) організаційному та іншому сприянні створенню та діяльності терористичної організації “Луганська народна республіка” (ч. 1 ст. 258-3 КК України);
3) вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених особою, яка є представником влади, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до тяжких наслідків (ч. 3 ст. 110 КК України);
4) пособництві в захопленні будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади — Управління Служби безпеки України в Луганській області, з метою незаконного користування нею та перешкоджання нормальній діяльності установи (ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України);
5) організації захоплення будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади — Луганської обласної державної адміністрації, з метою незаконного користування нею та перешкоджання нормальній діяльності установи (ч. 3 ст. 27, ст. 341 КК України);
Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України 9 грудня 2016 року завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-глави Партії регіонів Олександра Єфремова.