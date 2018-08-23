ГПУ не подавала в ВСП жалоб на действия судьи по делу Кернеса
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Генеральная прокуратура Украины не подавала в Высший совет правосудия жалоб на действия судьи Киевского районного суда Полтавы Андрея Антонова, который закрыл уголовное производство относительно Харьковского городского головы Геннадия Кернеса и его охранников. Об этом сообщили в Высшем совете правосудия на информационный запрос УНН.
"По данным автоматизированной системы делопроизводства установлено, что на 22 августа 2018 года жалобы, в том числе, из Генеральной прокуратуры Украины в отношении судьи Киевского районного суда города Полтавы Антонова А.В. в Совет не поступали. Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия решения об открытии дисциплинарного дела в отношении указанного судьи не принимались", - говорится в ответе ВСП.
В то же время, отмечается, что в ВСП поступили сообщения от судьи Антонова "о вмешательстве в его деятельность по осуществлению правосудия, среди которых и такие, которые касаются уголовного производства по обвинению мэра Харькова".
В Совете добавили, что решение относительно этих сообщений они еще не принимали.
Напомним, 10 августа Киевский районный суд Полтавы постановил закрыть уголовное производство по обвинению Кернеса, его охранников "в связи с отказом стороны обвинения от обвинения". Судья отметил, что суд расценивает отказ прокуроров от участия в дебатах и их длительное отсутствие на суде как отказ от обвинения.
Прокуратура открыла производство по факту закрытия судом дела против Кернеса.
16 августа ГПУ подала апелляцию на решение суда о закрытии дела против Кернеса.