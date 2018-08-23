ГПУ не подавала до ВРП скарг на дії судді у справі Кернеса
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Генеральна прокуратура України не подавала до Вищої ради правосуддя скарг на дії судді Київського районного суду Полтави Андрія Антонова, який закрив кримінальне провадження щодо Харківського міського голови Геннадія Кернеса та його охоронців. Про це повідомили у Вищій раді правосуддя на інформаційний запит УНН.
"За даними автоматизованої системи діловодства встановлено, що станом на 22 серпня 2018 року скарги, у тому числі, з Генеральної прокуратури України щодо судді Київського районного суду міста Полтави Антонова А.В. до Ради не надходили. Дисциплінарними палатами Вищої ради правосуддя рішення про відкриття дисциплінарної справи стосовно вказаного судді не ухвалювалися", - йдеться у відповіді ВРП.
Водночас, зазначається, що до ВРП надійшли повідомлення від судді Антонова "про втручання в його діяльність щодо здійснення правосуддя, серед яких і такі, що стосуються кримінального провадження щодо обвинувачення мера Харкова".
У Раді додали, що рішення стосовно цих повідомлень вони ще не ухвалювали.
Нагадаємо, 10 серпня Київський районний суд Полтави ухвалив закрити кримінальне провадження за обвинуваченням Кернеса, його охоронців "у зв’язку з відмовою сторони обвинувачення від обвинувачення". Суддя зазначив, що суд розцінює відмову прокурорів від участі у дебатах і їх тривалу відсутність на суді як відмову від обвинувачення.
Прокуратура відкрила провадження за фактом закриття судом справи проти Кернеса.
16 серпня ГПУ подала апеляцію на рішення суду про закриття справи проти Кернеса.