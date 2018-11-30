ГПУ дали время до 27 декабря, чтобы определиться с делом Калетника
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Печерский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру Украины за один месяц, до 27 декабря 2018 года, или закрыть уголовное производство в отношении бывшего народного депутата Игоря Калетника о принятии "диктаторских законов", или передать обвинительный акт в отношении него в суд. Об этом говорится в решении суда, передает УНН.
"Установить срок 1 (один) месяц со дня провозглашения решения для проведения досудебного расследования и для принятия прокурором одного из предусмотренных ч. 1 ст. 283 УПК Украины процессуальных решений в уголовном производстве ... по подозрению ЛИЦО_4 (И. Калетника - ред.) в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 УК Украины по результатам проведения досудебного расследования", - отмечается в постановлении.
Следовательно, суд частично удовлетворил ходатайство адвоката Калетника и обязал ГПУ до 27 декабря или передать обвинительный акт относительно Калетника в суд, или закрыть уголовное производство.
Отметим, что часть первая статьи 283 УПК предусматривает, что "лицо имеет право на рассмотрение обвинения против него в суде в кратчайшие сроки или на его прекращение путем закрытия производства".
Напомним, ГПУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве от 27 ноября 2015 года по подозрению Игоря Калетника в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия), ч.2 ст.366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) УК Украины при организации и проведении 16 января 2014 года в ВРУ голосования путем поднятия руки за "диктаторские законы Януковича".
Как сообщал УНН, имущество и активы Калетника в Украине и за границей не арестовывали.