ГПУ дали час до 27 грудня, аби визначитись із справою Калєтніка

“Встановити строк 1 (один) місяць з дня проголошення ухвали для проведення досудового розслідування та для прийняття прокурором одного з передбачених ч. 1 ст. 283 КПК України процесуальних рішень у кримінальному провадженні ... за підозрою ОСОБА_4 (І.Калєтніка — ред.) у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України за результатами проведення досудового розслідування”, — зазначається в ухвалі.

Отже, суд частково задовольнив клопотання адвоката Калєтніка і зобов’язав ГПУ до 27 грудня або передати обвинувальний акт щодо Калєтніка до суду, або закрити кримінальне провадження.

Зазначимо, що частина перша статті 283 КПК передбачає, що “особа має право на розгляд обвинувачення проти неї в суді в найкоротший строк або на його припинення шляхом закриття провадження”.

Нагадаємо, ГПУ здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні від 27 листопада 2015 року за підозрою Ігоря Калєтніка у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки), ч.2 ст.366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки) КК України, під час організації і проведення 16 січня 2014 року у ВРУ голосування шляхом підняття руки за “диктаторські закони Януковича”.

Як повідомляв УНН, майно та активи Калєтніка в Україні та за кордоном не арештовували.