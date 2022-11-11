"Готовил госпереворот в Украине": СБУ сообщила о подозрении гражданину рф
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Служба безопасности Украины проинформировала, что сообщила о подозрении гражданину российской федерации, который "готовил государственный переворот в Украине", пишет УНН.
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“Следователи СБУ подозревают гражданина рф в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК Украины, то есть в сговоре с целью насильственной смены или свержения конституционного строя и захвата государственной власти”, – говорится в сообщении.
При этом на сайте Офиса Генпрокурора опубликовали и соотвествующее сообщение о подозрении Проходенко С.В.
Детали
Как установили следователи, россиянин является основателем общественных структур на территории страны-агрессора, поддерживающих идею восстановления ссср в составе трех «славянских» государств: Украины, россии и беларуси.
После Революции Достоинства и начала российской агрессии, отметили в СБУ, работал в поддержку действий российского правительства, направленных на недопущение европейского вектора развития Украины. "С этой целью вступил в сговор с одним из украинских общественно-политических деятелей, связанных с «Украинским выбором» виктора медведчука, которому пообещал оказывать поддержку в захвате государственной власти в Украине", - сообщили в Службе безопасности.
Как отмечают в спецслужбе, "договоренность между украинскими и российскими участниками предусматривала использование созданных на территории россии и Украины общественных организаций и фондов для налаживания схемы поступления в Украину из российской федерации денежных средств".
"Перед началом полномасштабного вторжения россии один из фигурантов перешел к непосредственной вербовке участников силового крыла переворота", - сообщили в СБУ.
Дополнение
Служба безопасности задержала иностранного блогера, работавшего на российский пропагандистский телеканал russia today и распространявшего в Европейском Союзе фейки о войне россии против Украины.