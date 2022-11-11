"Готував держпереворот в Україні": СБУ повідомила про підозру громадянину рф
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Служба безпеки України поінформувала, що повідомила про підозру громадянину російської федерації, який "готував державний переворот в Україні", пише УНН.
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“Слідчі СБУ підозрюють громадянина рф у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109 КК України, тобто у змові з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу та захоплення державної влади”, – йдеться в повідомленні.
При цьому на сайті Офісу Генпрокурора опублікували й відповідне повідомлення про підозру Проходенку С.В.
Деталі
Як встановили слідчі, росіянин є засновником громадських структур на території країни-агресора, які підтримують ідею відновлення срср у складі трьох «слов’янських» держав: України, рф та білорусі.
Після Революції Гідності та початку російської агресії, вказали у СБУ, працював на підтримку дій російського уряду, спрямованих на недопущення європейського вектору розвитку України. "З цією метою вступив у змову з одним з українських громадсько-політичних діячів, пов’язаних з «Українським вибором» віктора медведчука, якому пообіцяв надавати підтримку у захопленні державної влади в Україні", - повідомили у Службі безпеки.
Як зазначають у спецслужбі, "домовленість між українськими та російськими учасниками передбачала використання створених на території рф та України громадських організацій та фондів для налагодження схеми надходження в Україну з російської федерації грошових коштів".
"Перед початком повномасштабного вторгнення рф один з фігурантів перейшов до безпосереднього вербування учасників силового крила перевороту", - повідомили у СБУ.
Доповнення
Служба безпеки затримала іноземного блогера, який працював на російський пропагандистський телеканал russia today і поширював в Європейському Союзі фейки про війну росії проти України.