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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Готовили диверсии в Украине: за прошлый год СБУ задержала 24 агентов российских спецслужб

Готовили диверсии в Украине: за прошлый год СБУ задержала 24 агентов российских спецслужб

Киев • УНН

 • 25920 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. За прошлый год Служба безопасности Украины задержала 24 агентов российских спецслужб, которые готовили диверсии. Об этом сообщили в СБУ, передает УНН.

Детали

Так, в ходе следственно-оперативных действий, СБУ обезвредила ряд вражеских агентурных сетей. По заданию своих "кураторов", злоумышленники проводили разведывательно-подрывную деятельность против государственной безопасности Украины.

Досрочно прекращены полномочия 17 иностранных дипломатов за нарушение норм Венской конвенции о консульских сношениях. В частности, инициирован досрочный отзыв 16 дипломатов, а одному - сокращен срок аккредитации.

Разоблачены более 50 участников террористических группировок и незаконных вооруженных формирований ОРДЛО. По данным следствия, они входили в состав вражеских подразделений, которые принимали активное участие в обстрелах позиций украинских войск на востоке нашего государства.

Более 20 агентов российских спецслужб задержано на подготовке и попытках совершения диверсий для дестабилизации внутренней политической обстановки в Украине.

По материалам украинской контрразведки, к 8 годам тюрьмы приговорили агента ФСБ РФ, который пытался получить сведения о новейшей военной разработке - ракетного комплекса "Нептун".

В Донецкой области:

Суд наказал вражеского агента, разоблаченного на сборе разведданных о подразделениях Вооруженных Сил Украины. Также, он занимался подготовкой к совершению теракта на одном из военных объектов в Мариуполе.

Во время задержания у злоумышленника изъято самодельное взрывное устройство, которое он достал из специально оборудованного тайника.

Во время масштабной спецоперации СБУ обезвредила агентурную сеть ФСБ РФ.

Вражеские агенты занимались подготовкой к совершению диверсий. Среди объектов посягательств - боевые самолеты на одном из аэродромов Вооруженных Сил Украины.

В ходе обысков у злоумышленников изъято почти 3 кг тротила с электродетонаторами и реактивные противотанковые гранаты.

В Луганской области:

Задержан шпион российской военной разведки. Иностранный агент прибыл в регион для сбора разведданных о подразделениях операции Объединенных сил.

Его "кураторов" интересовала информация о местах дислокации украинских войск, а также сведения о новейших образцах отечественного оружия.

В Николаеве:

Сотрудники СБУ разоблачили агента спецслужб РФ, который собирал секретные данные в оборонной сфере нашего государства. Установлено, что злоумышленник пытался получить доступ к технической документации по современным разработкам беспилотных летательных аппаратов.

В Житомирской области:

Задержан еще один агент ФСБ РФ. Злоумышленник собирал разведданные о воинских частях, дислоцированных на территории региона.
Среди его задач было получение информации относительно руководящего состава оборонных объектов.

Кроме того, по материалам украинской контрразведки, отменено более 360 допусков к государственной тайне. Это позволило предотвратить угрозы утечки секретной информации, в том числе оборонного характера.

В рамках контрразведывательных мероприятий, установлены лица более 400 иностранцев, причастных к подрывной деятельности против госбезопасности Украины. Им запрещен въезд на территорию нашей страны.

За этот период нейтрализовано 19 организованных группировок, которые занимались незаконной легализацией, выходцы из стран с повышенной террористической угрозой.

По всем разоблаченным фактам противоправной деятельности, контрразведка СБУ проводит системную работу для установления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.

Напомним

30 января в Киеве полицейские задержали группу лиц, которая планировала массовые беспорядки в центре столицы. Во время мероприятия 31 января должны были состояться провокации и столкновения с правоохранителями. В феврале планировалось провести ряд аналогичных мероприятий в нескольких областных центрах государства.

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