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"Готовятся отражать приход Сил обороны": "АТЕШ" фиксирует вражеские грузовики с "зубами дракона" в Крыму

Киев  •  УНН

30 ноябрь 2023, 09:18  •  19415 просмотра

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Движение "АТЕШ" сообщило о движении грузовиков со средствами защиты "зубы дракона" в направлении Евпатории в оккупированном Крыму, сигнализируя о подготовке рф отражать приход Сил обороны

Представители движения "АТЕШ" сообщили, что зафиксировали во временно оккупированном Крыму перемещение до десятка КамАЗов, наполненных так называемыми "зубами дракона", которые направлялись в сторону Евпатории, пишет УНН.

Наши агенты зафиксировали в городе Саки перемещения до десятка КамАЗов, наполненных так называемыми "зубами дракона". Мы проследили и узнали, что они направились в сторону Евпатории

- сообщили в движении "АТЕШ".

Детали

Представители движения указывают, что таким образом оккупанты "готовятся отражать приход Сил обороны Украины на Крымский полуостров".

"Огромное количество сил и техники продолжает накапливаться в крымских городах", - добавили в "АТЕШ".

Напомним

В оккупированном Крыму были перебои с интернетом, которые, предположительно, спровоцированны оккупантами, чтобы препятствовать распространению информации об их передвижениях.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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"Готуються відбивати прихід Сил оборони": "АТЕШ" фіксує ворожі вантажівки з "зубами дракона" у Криму
"Atesh" reports enemy trucks with "Dragon Teeth" in the Crimea
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