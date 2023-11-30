"Готовятся отражать приход Сил обороны": "АТЕШ" фиксирует вражеские грузовики с "зубами дракона" в Крыму

Представители движения "АТЕШ" сообщили, что зафиксировали во временно оккупированном Крыму перемещение до десятка КамАЗов, наполненных так называемыми "зубами дракона", которые направлялись в сторону Евпатории, пишет УНН.

Наши агенты зафиксировали в городе Саки перемещения до десятка КамАЗов, наполненных так называемыми "зубами дракона". Мы проследили и узнали, что они направились в сторону Евпатории - сообщили в движении "АТЕШ".

Детали

Представители движения указывают, что таким образом оккупанты "готовятся отражать приход Сил обороны Украины на Крымский полуостров".

"Огромное количество сил и техники продолжает накапливаться в крымских городах", - добавили в "АТЕШ".

Напомним

В оккупированном Крыму были перебои с интернетом, которые, предположительно, спровоцированны оккупантами, чтобы препятствовать распространению информации об их передвижениях.