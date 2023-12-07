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Готовим активное начало следующего года: Зеленский провел важное совещание с международниками МИД и ОП

Киев  •  УНН

07 декабрь 2023, 00:15  •  27531 просмотра

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Зеленский встретился с международными экспертами, чтобы спланировать активные дипломатические усилия на декабрь и начало 2023 года, подчеркнув борьбу Украины за свободу и международный порядок.

Президент Украины Владимир Зеленский провел важное совещание с международниками МИД и ОП - готовят активное продолжение декабря, активное начало следующего года, передает УНН.

"Провел совещание с международниками МИД, офиса. Готовим активное продолжение декабря, активное начало следующего года. Украина будет бороться за собственные интересы, за справедливые интересы каждой свободной нации. Потому что, если мы себя можем защищать, это усиливает и всех остальных в мире, кто так же, как и мы в Украине, ценит свободу и международный порядок", - сообщил Зеленский.

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Напомним

Politico сообщало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожает заблокировать всю помощь Евросоюза Украине, а также будущее присоединение страны к блоку, если лидеры ЕС не согласятся пересмотреть всю свою стратегию поддержки Киева.

В Европейском Союзе 23 ноября утвердили авансовую выплату Венгрии объемом 900 миллионов евро (1 миллиард долларов) из ее до сих пор замороженной доли в фондах восстановления, на фоне того, как блок пытается преодолеть вето Будапешта на помощь Украине.

Чиновники ЕС сообщили Reuters в прошлом месяце, что блок рассматривает возможность оказания помощи Венгрии, чтобы заручиться поддержкой Будапешта для Украины. Однако совсем недавно источники, участвующие в подготовке саммита лидеров ЕС, который пройдет 14-15 декабря и будет обсуждать вопросы Украины, выразили растущий скептицизм по поводу того, что на Орбана можно повлиять.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Политика
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