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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 47242 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 29081 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 41505 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 53293 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 109059 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Наличные является наиболее распространенным способом оплаты в 19 странах ЕС

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. В прошлом году 79% всех платежей было осуществлено наличными, 19% - картами и 2% - другими платежными инструментами, сообщает УНН со ссылкой на отчет Европейского центрального банка.

Чаще всего наличные использовались в южных странах зоны евро, а также в Германии, Австрии и Словении - более 80% транзакций.

Меньше наличные использовали в Нидерландах, Эстонии и Финляндии - от 45% до 54%.

Стоит отметить, что с точки зрения объема рынка основных платежных инструментов, 54% пришлось на наличные, 39% - на карточки и 7% в другие инструменты.

Результаты исследования также показали, что когда потребителей спрашивали, какой способ оплаты они предпочитают, они выбирали карточки, а не наличные, несмотря на то, что наличными тратятся большие суммы.

Напомним, с целью повышения прозрачности деятельности НБУ на межбанковском валютном рынке регулятор еженедельно публиковать результаты валютных интервенций в форме RFQ.

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