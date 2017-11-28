Наличные является наиболее распространенным способом оплаты в 19 странах ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В прошлом году 79% всех платежей было осуществлено наличными, 19% - картами и 2% - другими платежными инструментами, сообщает УНН со ссылкой на отчет Европейского центрального банка.
Чаще всего наличные использовались в южных странах зоны евро, а также в Германии, Австрии и Словении - более 80% транзакций.
Меньше наличные использовали в Нидерландах, Эстонии и Финляндии - от 45% до 54%.
Стоит отметить, что с точки зрения объема рынка основных платежных инструментов, 54% пришлось на наличные, 39% - на карточки и 7% в другие инструменты.
Результаты исследования также показали, что когда потребителей спрашивали, какой способ оплаты они предпочитают, они выбирали карточки, а не наличные, несмотря на то, что наличными тратятся большие суммы.
Напомним, с целью повышения прозрачности деятельности НБУ на межбанковском валютном рынке регулятор еженедельно публиковать результаты валютных интервенций в форме RFQ.