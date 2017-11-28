Готівка є найпоширенішим способом оплати у 19 країнах ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Минулого року 79% усіх платежів було здійснено готівкою, 19% - картками та 2% - іншими платіжними інструментами, повідомляє УНН з посиланням на звіт Європейського центрального банку.
Найчастіше готівка використовувалась у південних країнах зони євро, а також у Німеччині, Австрії та Словенії – понад 80% транзакцій.
Найменше готівку використовували у Нідерландах, Естонії та Фінляндії - від 45% до 54%.
Слад зазначити, що з точки зору обсягу ринку основних платіжних інструментів, 54% прийшлося на готівку, 39% - на картки та 7% на інші інструменти.
Результати дослідження також показали, що коли споживачів запитували, якому способу оплати вони віддають перевагу, вони відповідали, що карткам, а не готівці, незважаючи на те, що готівкою витрачаються більші суми.
Нагадаємо, з метою підвищення прозорості діяльності НБУ на міжбанківському валютному ринку регулятор щотижня публікуватиме результати валютних інтервенцій у формі RFQ.