Госсекретарь США Блинкин снова с визитом в Израиле, встретился с Нетаньяху
Киев • УНН
Госсекретарь США Энтони Блинкин находится в Израиле для переговоров и уже встретился с премьер-министром Беньямином Нетаньяху в Иерусалиме
Государственный секретарь США Энтони Блинкен сегодня прибыл в Израиль и уже встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, сообщили в офисе премьер-министра страны, пишет УНН.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в настоящее время проводит частную встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном в офисе премьер-министра в Иерусалиме
Государственный секретарь США Энтони Блинкен посещает Израиль в третий раз после атаки ХАМАС 7 октября, сообщили в его офисе.
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Израиль и ХАМАС продлили перемирие в понедельник вечером после того, как договорились освободить больше заложников и заключенных, и Вашингтон заявил, что направляет своего высокопоставленного дипломата в регион для дополнительных переговоров по конфликту в Газе.
Директор ЦРУ США Билл Бернс и директор израильского Моссада находятся в Дохе для серии встреч, инициированных Катаром, чтобы обсудить потенциальные условия соглашения, выходящие за рамки двухдневного продления перемирия, сообщил источник Bloomberg, добавив, что египетские официальные лица также присутствуют.
Госсекретарь США Блинкин снова с визитом в Израиле, встретился с Нетаньяху
Госсекретарь США Энтони Блинкин находится в Израиле для переговоров и уже встретился с премьер-министром Беньямином Нетаньяху в Иерусалиме.
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