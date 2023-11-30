Госсекретарь США Блинкин снова с визитом в Израиле, встретился с Нетаньяху

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сегодня прибыл в Израиль и уже встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, сообщили в офисе премьер-министра страны, пишет УНН.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в настоящее время проводит частную встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном в офисе премьер-министра в Иерусалиме - сообщили в офисе премьер-министра Израиля.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен посещает Израиль в третий раз после атаки ХАМАС 7 октября, сообщили в его офисе.

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Израиль и ХАМАС продлили перемирие в понедельник вечером после того, как договорились освободить больше заложников и заключенных, и Вашингтон заявил, что направляет своего высокопоставленного дипломата в регион для дополнительных переговоров по конфликту в Газе.

Директор ЦРУ США Билл Бернс и директор израильского Моссада находятся в Дохе для серии встреч, инициированных Катаром, чтобы обсудить потенциальные условия соглашения, выходящие за рамки двухдневного продления перемирия, сообщил источник Bloomberg, добавив, что египетские официальные лица также присутствуют.