Госпогранслужба получила от Нидерландов полевые госпитали и машины медицинской эвакуации
Киев • УНН
Нидерланды предоставили Украине три модульных полевых госпиталя и шесть медицинских эвакуационных автомобилей для усиления медицинских возможностей Вооруженных сил Украины во время конфликта с россией. Оборудование имеет холодостойкие характеристики, 36 коек с активной вентиляцией и специальное подразделение медицинского персонала.
Нидерланды передали Украине три модульных полевых госпиталя Role 2, а также 6 автомобилей медицинской эвакуации. Об этом сообщает Государственная пограничная служба, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что медицинскую технику и оборудование в Украину доставила нидерландская компания-производитель Hospitainer по правительственной программе усиления медицинских возможностей Сил обороны Украины во время российской агрессии продолжающейся российской агрессии.
Предоставленные на этот раз три модули мобильных госпиталей Role 2 (на 9 грузовиках и 6 прицепах) больше приспособлены для использования в холодное время года, имеют расширенные возможности для размещения медицинского персонала и пациентов.
Мобильные усовершенствованные комплексы Role 2:
- 36 коек;
- активная вентиляция; водоснабжение, адаптированное для зимних условий;
- блок для медперсонала;
- их можно использовать как стабпункт.
Это медицинское оборудование специального назначения имеет расширенные функции, а именно - увеличение количества коек. Также, важной технической составляющей является включение в это оборудование новых кондиционеров, которые имеют активный способ вентиляции, в предыдущих моделях такого не было. Кроме того, новым и важным элементом является блок для медицинского персонала. И еще, усовершенствованный мобильный госпиталь можно использовать как стабилизационный пункт, что является крайне важным в оказании медицинской помощи для сохранения золотого часа жизни пациента,
Отмечается, что кроме этой помощи, с июля 2023 года от Правительства Нидерландов и компании "Hospitainer", по межправительственной программе поддержки Сил обороны Украины в части усиления лечебно-эвакуационного обеспечения, через Министерство обороны Королевства Нидерландов (при содействии Посольства страны), Госпогранслужба Украины получила 18 автомобилей Toyota Land Cruiser, 10 модульных полевых госпиталей Role 1, 5 модульных полевых госпиталей Role 2, 5 рефрижераторных автомобилей, 1 стоматологический модуль и почти 90 кубометров медицинских расходных материалов.
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Госпогранслужба получила от Нидерландов полевые госпитали и машины медицинской эвакуации
Нидерланды предоставили Украине три модульных полевых госпиталя и шесть медицинских эвакуационных автомобилей для усиления медицинских возможностей Вооруженных сил Украины во время конфликта с россией. Оборудование имеет холодостойкие характеристики, 36 коек с активной вентиляцией и специальное подразделение медицинского персонала.
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