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Госпогранслужба получила от Нидерландов полевые госпитали и машины медицинской эвакуации

Киев  •  УНН

01 декабрь 2023, 14:52  •  9588 просмотра

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Нидерланды предоставили Украине три модульных полевых госпиталя и шесть медицинских эвакуационных автомобилей для усиления медицинских возможностей Вооруженных сил Украины во время конфликта с россией. Оборудование имеет холодостойкие характеристики, 36 коек с активной вентиляцией и специальное подразделение медицинского персонала.

Нидерланды передали Украине три модульных полевых госпиталя Role 2, а также 6 автомобилей медицинской эвакуации. Об этом сообщает Государственная пограничная служба, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что медицинскую технику и оборудование в Украину доставила нидерландская компания-производитель Hospitainer по правительственной программе усиления медицинских возможностей Сил обороны Украины во время российской агрессии продолжающейся российской агрессии.

Предоставленные на этот раз три модули мобильных госпиталей Role 2 (на 9 грузовиках и 6 прицепах) больше приспособлены для использования в холодное время года, имеют расширенные возможности для размещения медицинского персонала и пациентов.

Мобильные усовершенствованные комплексы Role 2:

  •  36 коек;
  • активная вентиляция; водоснабжение, адаптированное для зимних условий;
  • блок для медперсонала;
  • их можно использовать как стабпункт.

Это медицинское оборудование специального назначения имеет расширенные функции, а именно - увеличение количества коек. Также, важной технической составляющей является включение в это оборудование новых кондиционеров, которые имеют активный способ вентиляции, в предыдущих моделях такого не было. Кроме того, новым и важным элементом является блок для медицинского персонала. И еще, усовершенствованный мобильный госпиталь можно использовать как стабилизационный пункт, что является крайне важным в оказании медицинской помощи для сохранения золотого часа жизни пациента,

- отмечает начальник поликлиники одного из госпиталей Госпогранслужбы Дмитрий Лайтан.

Отмечается, что кроме этой помощи, с июля 2023 года от Правительства Нидерландов и компании "Hospitainer", по межправительственной программе поддержки Сил обороны Украины в части усиления лечебно-эвакуационного обеспечения, через Министерство обороны Королевства Нидерландов (при содействии Посольства страны), Госпогранслужба Украины получила 18 автомобилей Toyota Land Cruiser, 10 модульных полевых госпиталей Role 1, 5 модульных полевых госпиталей Role 2, 5 рефрижераторных автомобилей, 1 стоматологический модуль и почти 90 кубометров медицинских расходных материалов.

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Ольга Разгон

Ольга Разгон

Война
Держприкордонслужба отримала від Нідерландів польові шпиталі та машини медичної евакуації
The State Border Guard Service received field hospitals and medical evacuation vehicles from the Netherlands
Новости по теме

Госпогранслужба получила от Нидерландов полевые госпитали и машины медицинской эвакуации

Нидерланды предоставили Украине три модульных полевых госпиталя и шесть медицинских эвакуационных автомобилей для усиления медицинских возможностей Вооруженных сил Украины во время конфликта с россией. Оборудование имеет холодостойкие характеристики, 36 коек с активной вентиляцией и специальное подразделение медицинского персонала.

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