Госпогранслужба получила от Нидерландов полевые госпитали и машины медицинской эвакуации

Нидерланды передали Украине три модульных полевых госпиталя Role 2, а также 6 автомобилей медицинской эвакуации. Об этом сообщает Государственная пограничная служба, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что медицинскую технику и оборудование в Украину доставила нидерландская компания-производитель Hospitainer по правительственной программе усиления медицинских возможностей Сил обороны Украины во время российской агрессии продолжающейся российской агрессии.

Предоставленные на этот раз три модули мобильных госпиталей Role 2 (на 9 грузовиках и 6 прицепах) больше приспособлены для использования в холодное время года, имеют расширенные возможности для размещения медицинского персонала и пациентов.

Мобильные усовершенствованные комплексы Role 2:

36 коек;

активная вентиляция; водоснабжение, адаптированное для зимних условий;

блок для медперсонала;

их можно использовать как стабпункт.

Это медицинское оборудование специального назначения имеет расширенные функции, а именно - увеличение количества коек. Также, важной технической составляющей является включение в это оборудование новых кондиционеров, которые имеют активный способ вентиляции, в предыдущих моделях такого не было. Кроме того, новым и важным элементом является блок для медицинского персонала. И еще, усовершенствованный мобильный госпиталь можно использовать как стабилизационный пункт, что является крайне важным в оказании медицинской помощи для сохранения золотого часа жизни пациента, - отмечает начальник поликлиники одного из госпиталей Госпогранслужбы Дмитрий Лайтан.

Отмечается, что кроме этой помощи, с июля 2023 года от Правительства Нидерландов и компании "Hospitainer", по межправительственной программе поддержки Сил обороны Украины в части усиления лечебно-эвакуационного обеспечения, через Министерство обороны Королевства Нидерландов (при содействии Посольства страны), Госпогранслужба Украины получила 18 автомобилей Toyota Land Cruiser, 10 модульных полевых госпиталей Role 1, 5 модульных полевых госпиталей Role 2, 5 рефрижераторных автомобилей, 1 стоматологический модуль и почти 90 кубометров медицинских расходных материалов.

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