Google запускает миллионный фонд поддержки для украинских стартапов

Цитата

"Google запускает фонд поддержки для украинских стартапов на 5 млн долл. Украина имеет мощное и активное сообщество стартапов, но из-за длительной войны украинская экономика и бизнес сталкиваются с серьезными проблемами. Благодаря поддержке от Google украинские предприниматели смогут развивать свой бизнес, укреплять свою общину во время войны и продолжить стабильную работу после победы", - говорится в сообщении.

Детали

Как указали в министерстве, выбранные стартапы получат до 100 тыс. долл. на бездольной основе. Также примут участие в программе менторской поддержки от Google, будут иметь поддержку продукта и кредиты в Google Cloud.

Кто может подать заявку

Авторы стартапов, которые:



Были основаны и базировались в Украине до 24 февраля 2022 года,



Прошли стадию тестирования (MVP) и имеют доказанную доходность (продукт на рынке/пилотную версию/ранний доход).



Приоритет будет отдаваться компаниям и стартапам, имеющим социальную миссию.

Дополнение

Google выделил 15 млн долларов на помощь Украине.