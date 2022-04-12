Google запускає мільйонний фонд підтримки для українських стартапів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Технологічний гігант Google запускає фонд підтримки для українських стартапів на 5 млн дол. Про це повідомляє Мінцифра, пише УНН.
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"Google запускає фонд підтримки для українських стартапів на 5 млн дол. Україна має потужну й активну спільноту стартапів, але через тривалу війну українська економіка та бізнес стикаються із серйозними проблемами. Завдяки підтримці від Google українські підприємці зможуть розвивати свій бізнес, зміцнювати свою громаду під час війни та продовжити стабільну роботу після перемоги", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Як вказали у міністерстві, обрані стартапи отримають до 100 тис. дол. на бездольовій основі. Також візьмуть участь у програмі менторської підтримки від Google, матимуть продуктову підтримку та кредити в Google Cloud.
Хто може подати заявку
Автори стартапів, які:
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- були засновані та базувалися в Україні до 24 лютого 2022 року;
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- пройшли стадію тестування (MVP) і мають доведену прибутковість (продукт на ринку/пілотну версію/ранній дохід).
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Пріоритет буде надаватися компаніям та стартапам, що мають соціальну місію.
Доповнення
Google виділив 15 млн доларів на допомогу Україні.