Google ввел проверку новостей на достоверность во всем мире
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Компания Google ввела функцию Fact Check в поисковике и новостном собрании по всему миру, проверенные новости и материалы будут отмечаться специальной маркировкой, передает УНН со ссылкой на Вusiness Insider.
Материалы, которые прошли проверку, будут обозначены отметкой Fact Check. С октября эта функция была доступна в США и Великобритании, теперь же Google принял решение ввести ее по всему миру.
Так, будет сообщаться, истинный или ложный определенный факт. Подобные результаты будут выдаваться не для всех поисковых запросов, и в некоторых случаях результаты проверки могут различаться. Вместе с тем, по мнению Google, это позволит пользователям сформировать свое суждение о предоставленной информации.
Как сообщал УНН, компания Google создала сервис Family Link, что позволит родителям следить за тем, как дети используют свои Android-смартфоны.