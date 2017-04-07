Google ввел проверку новостей на достоверность во всем мире

Материалы, которые прошли проверку, будут обозначены отметкой Fact Check. С октября эта функция была доступна в США и Великобритании, теперь же Google принял решение ввести ее по всему миру.

Так, будет сообщаться, истинный или ложный определенный факт. Подобные результаты будут выдаваться не для всех поисковых запросов, и в некоторых случаях результаты проверки могут различаться. Вместе с тем, по мнению Google, это позволит пользователям сформировать свое суждение о предоставленной информации.

Как сообщал УНН, компания Google создала сервис Family Link, что позволит родителям следить за тем, как дети используют свои Android-смартфоны.