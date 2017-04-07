Google ввів перевірку новин на достовірність в усьому світі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Компанія Google ввела функцію Fact Check в пошуковику і новинному зібранні по всьому світу, перевірені новини і матеріали будуть відзначатися спеціальним маркуванням, передає УНН з посиланням на Вusiness Іnsider.
Матеріали, які пройшли перевірку, будуть позначені відміткою Fact Check. З жовтня ця функція була доступна в США і Великій Британії, тепер же Google прийняв рішення запровадити її по всьому світу.
Так, буде повідомлятися, правдивий чи помилковий певний факт. Подібні результати будуть видаватися не для всіх пошукових запитів, і в деяких випадках результати перевірки можуть різнитися. Разом з тим, на думку Google, це дозволить користувачам сформувати своє судження про надану інформації.
Як повідомляв УНН, компанія Google створила сервіс Family Link, що дозволить батькам слідкувати за тим, як діти використовують свої Android-смартфони.