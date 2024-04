Google увольняет 28 сотрудников, которые десять часов протестовали против сотрудничества компании с Израилем

Google уволила 28 сотрудников из-за их критики израильского бизнеса компании, - речь идет о 10-часовой акции протеста в Калифорнии и Нью-Йорке против контракта на сумму 1,2 миллиарда долларов между Google, Amazon и правительством Израиля. Об этом передает УНН со ссылкой на The New York Post и The Verge.

Детали

Компания Google уволила 28 сотрудников, которые протестовали против Project Nimbus, облачного контракта на сумму 1,2 миллиарда долларов между Израилем, Google и Amazon. Сотрудники двух компаний утверждают, что это соглашение предоставляет Израилю доступ к технологиям, которые могут способствовать убийствам или ранениям палестинцев.

Во вторник девять сотрудников задержали за проникновение в два офиса компании Google. В Саннивейле сотрудники отказались покинуть офис Томаса Куриана, руководителя Google Cloud.

Согласно внутренней записке, полученной The Verge, уволенных сотрудников обвинили в деструктивном поведении во время протестов, в частности в захвате офисных помещений, порче собственности компании и физическом вмешательстве в работу своих коллег.

Справочно

По контракту Google и Amazon предоставят израильскому правительству искусственный интеллект и облачные сервисы, которые можно использовать в военных и гражданских целях. Активисты, которые называют себя No Tech For Apartheid, считают, что их работа в Google будет поддерживать и продвигать апартеид палестинского народа.

Сотрудники Google не впервые протестуют против сотрудничества. В 2022 году была создана петиция против соглашения, которую подписали сотни сотрудников Google.

Напомним,

