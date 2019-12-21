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Google оштрафовали во Франции на 150 млн евро

Google оштрафовали во Франции на 150 млн евро

Киев  •  УНН

 • 19951 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Французская антимонопольная служба оштрафовала Google на 150 миллионов евро за злоупотребление доминирующей позицией на рынке. Об этом УНН сообщает со ссылкой на RFI.

Как заявили во французском регуляторе, правила рекламной платформы Google Ads применяются "случайным образом", а ее администраторы без явной причины удаляют аккаунты пользователей.

Французский регулятор провел расследование после того, как Google без предупреждения заблокировал аккаунт французской GibMedia в 2015 году. Компания посчитала себя "пострадавшей", поскольку удаление ее профиля поставило конкурентов в более выгодное положение.

"Учитывая необычайно доминирующую позицию компании на рынке, Google несет особую ответственность перед своими пользователями и рекламодателями. Правила платформы должны применяться прозрачно, объективно и не основываться на принципах дискриминации", - подчеркнули в антимонопольной службе Франции.

Регулятор страны обвинил Google в том, что компания меняла соглашение, не сообщая об этом клиентам. Из-за этого рекламодатели нарушают правила пользования, не догадываясь об этом, и подвергаются блокировке.

Представители Google заявили, что будут обжаловать это решение.

В 2017 году Еврокомиссия вынесла Google первый большой штраф в 2,42 миллиарда евро. Согласно точке зрения Брюсселя, платформа пользовалась своей позицией на рынке и навязывала пользователям свой сервис Google Shopping. В 2018 году Еврокомиссия также оштрафовала Google на 4,34 миллиарда евро по похожим обвинениям, а в 2019-м - на 1,49 миллиарда.

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