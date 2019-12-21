Google оштрафували у Франції на 150 млн євро
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Французька антимонопольна служба оштрафувала Google на 150 мільйонів євро за зловживання домінуючою позицією на ринку. Про це УНН повідомляє з посиланням на RFI.
Як заявили у французькому регуляторі, правила рекламної платформи Google Ads застосовуються "випадковим чином", а її адміністратори без явної причини видаляють акаунти користувачів.
Французький регулятор провів розслідування після того, як Google без попередження заблокував акаунт французької GibMedia в 2015 році. Компанія вважала себе "постраждалою", оскільки видалення її профілю поставило конкурентів в більш вигідне становище.
"З огляду на надзвичайно домінуючу позицію компанії на ринку, Google несе особливу відповідальність перед своїми користувачами і рекламодавцями. Правила платформи повинні застосовуватися прозоро, об'єктивно і не грунтуватися на принципах дискримінації", - підкреслили в антимонопольній службі Франції.
Регулятор країни звинуватив Google в тому, що компанія змінювала угоду користувача, не повідомляючи про це клієнтів. Через це рекламодавці порушують правила користування, не здогадуючись про це, і піддаються блокуванню.
Представники Google заявили, що оскаржуватимуть це рішення.
У 2017 році Єврокомісія винесла Google перший великий штраф у 2,42 мільярда євро. Відповідно до точки зору Брюсселя, платформа користувалася своєю позицією на ринку і нав'язувала користувачам свій сервіс Google Shopping. У 2018 року Єврокомісія також оштрафувала Google на 4,34 мільярда євро за схожим звинуваченням, а в 2019-у - на 1,49 мільярда.