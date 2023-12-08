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Google описывает потерю данных Drive как "исправленную" и закрывает темы форума, которые утверждают обратное

Киев  •  УНН

08 декабрь 2023, 07:58  •  30781 просмотра

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Google утверждала, что решила проблему потери данных на Google Диске, объясняя это проблемой синхронизации с десктопным приложением. Однако некоторые пользователи на форумах сообщества сообщили, что исправление было неэффективным, что заставило Google закрыть темы до того, как они подтвердили решение проблемы.

Компания Google занимаясь восстановлением "потерь данных", на которую недавно жаловались пользователи, публикует так называемое "исправление", и указывает на "проблему синхронизации" с версиями десктопного приложения. Попытки "восстановить файлы" создали новую цепочку вопросов на форумах сообщества Google Drive, в частности пользователи подвергают сомнению, что "исправление" работает, но Google заблокировал ответы, прежде чем проблема была решена.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Ars Technica.

Детали

После недавнего увеличения количества жалоб от пользователей из-за потери данных в облачном хранилище Google Drive, компания Google предоставила инструмент восстановления. Компания утверждает, что на потерю файлов повлияла "проблема синхронизации" с программой Drive для настольных ПК версий.

Зато на форумах сообщества Google Drive пользователи описывают исчезновение электронных таблиц и документов, которые были созданы и сохранены в веб-интерфейсе, а не в десктопном приложении; некоторые утверждают, что никогда не пользовались настольным приложением.

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Google до сих пор не объяснил, что именно произошло, но предоставил несколько способов попытки "восстановить файлы":

Первый вариант: через новый секретный интерфейс в десктопном приложении Google Диска версии 85.0.13.0 или выше. Если удерживать клавишу Shift при нажатии на пиктограмму Диска в системном трее/панели меню, получите специальный отладочный интерфейс с опцией "Восстановить из резервных копий". Google говорит: "После завершения восстановления на рабочем столе появится новая папка с несинхронизированными файлами с названием Google Drive Recovery".

Второй вариант: Использование командной строки для восстановления файлов. Новый двоичный файл Диска содержит пометки "-recover_from_account_backups" и "-recover_from_app_data_path", которые говорят нам о том, что происходит. Когда Google впервые признал проблему, он предупредил пользователей не удалять и не перемещать папку данных приложения Drive. Эти признаки процесса восстановления создают впечатление, что Google надеется, что потерянные файлы пользователей где-то в кэше Диска.

Как сообщается, Google закрыл проблемную тему на форумах сообщества Drive после 170 комментариев, прежде чем стало ясно, что проблема была решена. Из немногих ответов до того, как до того, как Google заблокировал ветку, большинство предполагали, что исправление Google не работает. Один пользователь называет исправление "полным BS", добавляя: ""Решение" не работает для большинства людей". Другой говорит: "Диск Google удалил мои файлы, поэтому они недоступны для восстановления. Это "исправление" не является исправлением!" Є много других сообщений о том, что исправление не работает, но некоторые утверждают, что получили свои файлы обратно.

Напомним

Ранее пользователи Google Диска сообщили, что их файлы полностью исчезли из облачного сервиса. Google признал эту проблему в новой теме поддержки сообщества сервиса, объяснив, что это касается "ограниченной подгруппы" пользователей Google Диска для десктопных приложений.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

Технологии
Google описує втрату даних Drive як "виправлену" та закриває теми форуму, які стверджують протилежне
Google describes Drive data loss as "fixed" and closes forum threads claiming otherwise
Новости по теме

Google описывает потерю данных Drive как "исправленную" и закрывает темы форума, которые утверждают обратное

Google утверждала, что решила проблему потери данных на Google Диске, объясняя это проблемой синхронизации с десктопным приложением. Однако некоторые пользователи на форумах сообщества сообщили, что исправление было неэффективным, что заставило Google закрыть темы до того, как они подтвердили решение проблемы.

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