Google описывает потерю данных Drive как "исправленную" и закрывает темы форума, которые утверждают обратное
Киев • УНН
Google утверждала, что решила проблему потери данных на Google Диске, объясняя это проблемой синхронизации с десктопным приложением. Однако некоторые пользователи на форумах сообщества сообщили, что исправление было неэффективным, что заставило Google закрыть темы до того, как они подтвердили решение проблемы.
Компания Google занимаясь восстановлением "потерь данных", на которую недавно жаловались пользователи, публикует так называемое "исправление", и указывает на "проблему синхронизации" с версиями десктопного приложения. Попытки "восстановить файлы" создали новую цепочку вопросов на форумах сообщества Google Drive, в частности пользователи подвергают сомнению, что "исправление" работает, но Google заблокировал ответы, прежде чем проблема была решена.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Ars Technica.
Детали
После недавнего увеличения количества жалоб от пользователей из-за потери данных в облачном хранилище Google Drive, компания Google предоставила инструмент восстановления. Компания утверждает, что на потерю файлов повлияла "проблема синхронизации" с программой Drive для настольных ПК версий.
Зато на форумах сообщества Google Drive пользователи описывают исчезновение электронных таблиц и документов, которые были созданы и сохранены в веб-интерфейсе, а не в десктопном приложении; некоторые утверждают, что никогда не пользовались настольным приложением.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самое большое обновление: Google интегрировал новую ИИ-модель Gemini в чат-бот Bard
Google до сих пор не объяснил, что именно произошло, но предоставил несколько способов попытки "восстановить файлы":
Первый вариант: через новый секретный интерфейс в десктопном приложении Google Диска версии 85.0.13.0 или выше. Если удерживать клавишу Shift при нажатии на пиктограмму Диска в системном трее/панели меню, получите специальный отладочный интерфейс с опцией "Восстановить из резервных копий". Google говорит: "После завершения восстановления на рабочем столе появится новая папка с несинхронизированными файлами с названием Google Drive Recovery".
Второй вариант: Использование командной строки для восстановления файлов. Новый двоичный файл Диска содержит пометки "-recover_from_account_backups" и "-recover_from_app_data_path", которые говорят нам о том, что происходит. Когда Google впервые признал проблему, он предупредил пользователей не удалять и не перемещать папку данных приложения Drive. Эти признаки процесса восстановления создают впечатление, что Google надеется, что потерянные файлы пользователей где-то в кэше Диска.
Как сообщается, Google закрыл проблемную тему на форумах сообщества Drive после 170 комментариев, прежде чем стало ясно, что проблема была решена. Из немногих ответов до того, как до того, как Google заблокировал ветку, большинство предполагали, что исправление Google не работает. Один пользователь называет исправление "полным BS", добавляя: ""Решение" не работает для большинства людей". Другой говорит: "Диск Google удалил мои файлы, поэтому они недоступны для восстановления. Это "исправление" не является исправлением!" Є много других сообщений о том, что исправление не работает, но некоторые утверждают, что получили свои файлы обратно.
Напомним
Ранее пользователи Google Диска сообщили, что их файлы полностью исчезли из облачного сервиса. Google признал эту проблему в новой теме поддержки сообщества сервиса, объяснив, что это касается "ограниченной подгруппы" пользователей Google Диска для десктопных приложений.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стартап Илона Маска в области ИИ стремится привлечь 1 миллиард долларов
Google описывает потерю данных Drive как "исправленную" и закрывает темы форума, которые утверждают обратное
Google утверждала, что решила проблему потери данных на Google Диске, объясняя это проблемой синхронизации с десктопным приложением. Однако некоторые пользователи на форумах сообщества сообщили, что исправление было неэффективным, что заставило Google закрыть темы до того, как они подтвердили решение проблемы.
Два человека стали жертвами ночных и утренних ударов рф, 7 ранены - МВД
Российские войска атаковали Украину, в результате чего 1 человек погиб в Павлограде, другие были ранены; авиаудар по Купянскому району повредил здание и убил еще одного человека.
Украинская ПВО утром уничтожила 14 из 19 российских крылатых ракет - Игнат
Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что 14 из 19 российских крылатых ракет были уничтожены над территорией Украины.
ВАКС отправил под арест еще одного судью Киевского апелляционного суда с залогом в почти 5 млн грн
Высший антикоррупционный суд отправил под стражу судью Киевского апелляционного суда Виктора Глиняного с залогом более 4,99 млн грн по подозрению во взяточничестве; мера пресечения действует в течение 60 дней.
Харьков ночью подвергся шести ракетным ударам рф, есть раненые - ОВА
Оккупанты нанесли 6 ударов по Харькову ракетами С-300.
Атака рф на Киевскую область: из-за обломков есть повреждения домов
Российские войска нанесли ракетный удар по Киевской области; разрушений или жертв не зафиксировано, хотя осколки повредили частные дома.
Все крылатые ракеты во время атаки рф на Киев уничтожены еще на подлете - КГВА
После 79-дневного перерыва российские войска запустили крылатые ракеты в сторону Киева; все они были уничтожены, без сообщений о жертвах или повреждениях. Воздушная тревога длилась почти 2 часа.
Армия рф нанесла ракетный удар по Павлоградскому району, есть погибший, четверо раненых - ОВА
Российские войска атаковали Павлоградский район Днепропетровской области, в результате чего один человек погиб и четверо получили ранения, сообщил Сергей Лысак.
В Павлограде утром было громко, армия рф атаковала город и накануне - ОВА
Российские войска атаковали Павлоград в Днепропетровской области, вызвав пожары; за ночь было сбито пять беспилотников.
Reuters: Байден готов к "значительным уступкам" республиканцам ради помощи Украине
Администрация Байдена рассматривает новые ограничения по предоставлению убежища и расширение депортаций, чтобы обеспечить Украине и Израилю помощь в законопроекте о финансировании на фоне переговоров в Конгрессе.