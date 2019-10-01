Гончарук: за статусом ФЛП часто скрывается средний бизнес
Киев • УНН
КИЕВ. Первое октября. УНН. Правительство не будет гоняться за малыми предпринимателями, однако часто за статусом ФЛП скрывается средний бизнес. Об этом рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире ток-шоу "Свобода слова", передает УНН.
"Наше правительство точно не будет гоняться за малыми предпринимателями. Точно не в этом цель", - сказал Гончарук.
При этом, министр финансов Украины Оксана Маркарова добавила, что через год будет перестроена Государственная фискальная служба.
По словам, главы правительства часто в Украине за малым бизнесом скрывается средний и большой.
"Мы такой шаг делаем с одной стороны, чтобы побороть контрабанду, с другой - защитить потребителя и создаем равные правила действительности", - пояснил Гончарук.
Напомним, правительство не планирует инициировать увеличение налогов. Об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире ток-шоу "Свобода слова".
"Мы не планируем как правительство увеличивать налоги", - сказал Гончарук.
"Сейчас в Верховной Раде зарегистрированы многие инициативы, не ко всем из них мы имеем отношение ... Правительство планирует не мешать бизнесу делать бизнес", - добавил премьер.