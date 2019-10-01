Гончарук: за статусом ФОП часто приховується середній бізнес
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Уряд не ганятиметься за малими підприємцями, проте часто за статусом ФОП приховується середній бізнес. Про це розповів прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в ефірі ток-шоу "Свобода слова", передає УНН.
"Наш уряд точно не буде ганятися за малими підприємцями. Точно не в цьому мета", - сказав Гончарук.
При цьому, міністр фінансів України Оксана Маркарова додала, що через рік буде перебудована Державна фіскальна служба.
За словами, голови уряду часто в Україні за малим бізнесом переховується середній та великий.
"Ми такий крок робимо з одного боку, щоб побороти контрабанду, з іншого – захистити споживача і створюємо рівні правила насправді", - пояснив Гончарук.
Нагадаємо, уряд не планує ініціювати збільшення податків. Про це сказав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в ефірі ток-шоу "Свобода слова".
"Ми не плануємо як уряд збільшувати податки", - сказав Гончарук.
"Зараз в Верховній Раді зареєстровано багато ініціатив, не до всіх ми маємо відношення… Уряд планує не заважати бізнесові робити бізнес", - додав прем'єр.