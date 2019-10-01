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Гончарук: правительство создаст аналитический орган для противодействия экономическим преступлениям

Киев • УНН

 • 8640 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Правительство работает над созданием правоохранительного органа, противодействовать экономическим правонарушениям с помощью аналитики. Об этом рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире ток-шоу "Свобода слова", передает УНН.

Гончарук: правительство создаст аналитический орган для противодействия экономическим преступлениям

"Мы работаем, чтобы в Украине появился правоохранительный орган, который занимался бы экономикой, не силовой, а аналитический", - сказал Гончарук.

Премьер-министр подчеркнул, что для правительства - "красная линия", когда правоохранительные органы будут вмешиваться в дела бизнеса.

Напомним, правительство не будет гоняться за малыми предпринимателями, однако часто за статусом ФЛП скрывается средний бизнес. Об этом рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире ток-шоу "Свобода слова".

"Наше правительство точно не будет гоняться за малыми предпринимателями. Точно не в этом цель", - сказал Гончарук.

При этом, министр финансов Украины Оксана Маркарова добавила, что через год будет перестроена Государственная фискальная служба.

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