Гончарук: уряд створить аналітичний орган для протидії економічним злочинам
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Уряд працює над створенням правоохоронного органу, що протидіятиме економічним правопорушенням за допомогою аналітики. Про це розповів прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в ефірі ток-шоу "Свобода слова", передає УНН.
"Ми працюємо, щоб в Україні з'явився правоохоронний орган, який займався би економікою, не силовий, а аналітичний", - сказав Гончарук.
Прем'єр-міністр підкреслив, що для уряду – "червона лінія", коли правоохоронні органи втручатимуться в справи бізнесу.
Нагадаємо, уряд не ганятиметься за малими підприємцями, проте часто за статусом ФОП приховується середній бізнес. Про це розповів прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в ефірі ток-шоу "Свобода слова".
"Наш уряд точно не буде ганятися за малими підприємцями. Точно не в цьому мета", - сказав Гончарук.
При цьому, міністр фінансів України Оксана Маркарова додала, що через рік буде перебудована Державна фіскальна служба.