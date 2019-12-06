Гончарук представил нового президента Энергоатома

“Премьер-министр Украины Алексей Гончарук представил коллективу НАЭК ”Энергоатом“ временно исполняющего обязанности президента Компании Павла Павлышина”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время представления Алексей Гончарук отметил, что решение о смене руководителя Энергоатома было связано прежде всего с тем, что в целом “команда обновляется”.

“У нас есть министр, ответственный за формирование государственной политики в сфере энергетики и у министра есть видение в том числе и кадровой политики. У нас с Павлом Еремовичем еще не так много было возможностей пообщаться, но мы знаем его как авторитетного руководителя, человека, который очень хорошо понимает, что такое ядерная отрасль. У нас есть полное доверие к Павлу Еремеевичу, и мы хотели бы, чтобы коллектив „Энергоатом“-а с пониманием отнесся к решению правительства”, - отметил Гончарук.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель отметил, что “Энергоатом” — главный элемент энергетики, а приоритетом атомной энергетики является безопасность, экономика и эффективность.

“Сегодня перед нами стоит задача продемонстрировать высокую эффективность и сохранить за атомной отраслью статус локомотива экономики и энергетики”, — сказал Алексей Оржель.

Он добавил, что Павла Павлышина избрали на должность за высокую эффективность работы директором Ровенской АЭС.

“У нас очень большой и мощный коллектив, и наша главная задача — это безопасная эксплуатация атомных электростанций. В то же время в атомной отрасли сейчас есть много проблем — сверхвысокий объем ПСО, торможение инвестпроектов и многие другие вопросы, требующие решения. Но я надеюсь, что совместными усилиями с Правительством и ВР мы их сможем успешно решить”, - сказал Павел Павлышин.

Напомним, руководителя “Энергоатом” — Кабмин назначил 4 декабря.