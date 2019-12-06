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Гончарук представив нового президента Енергоатому

Гончарук представив нового президента Енергоатому

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук представив т.в.о. президента НАЕК “Енергоатом” Павла Павлишина. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр “Енергоатому”.

“Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук представив колективу НАЕК „Енергоатом“ тимчасово виконуючого обов’язки президента Компанії Павла Павлишина”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час представлення Олексій Гончарук наголосив, що рішення про зміну керівника Енергоатома було пов’язане перш за все із тим, що загалом “команда оновлюється”.

“У нас є міністр, який відповідальний за формування державної політики у сфері енергетики, і у міністра є бачення у тому числі і кадрової політики. У нас з Павлом Яремовичем ще не так багато було можливостей поспілкуватись, проте ми знаємо його як авторитетного керівника, людину яка дуже добре розуміє, що таке ядерна галузь. У нас є повна довіра до Павла Яремовича, і ми хотіли б, щоб колектив „Енергоатом“-а з розумінням поставився до рішення Уряду”, — зазначив Олексій Гончарук.

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель зазначив, що “Енергоатом” — найголовніший елемент енергетики, а пріоритетом атомної енергетики є безпека, економіка та ефективність.

“Сьогодні перед нами стоїть завдання продемонструвати вищу ефективність і зберегти за атомною галуззю статус локомотива економіки та енергетики”, — сказав Олексій Оржель.

Він додав, що Павла Павлишина обрали на посаду за високу ефективність роботи директором Рівненської АЕС.
“У нас дуже великий і потужний колектив, і наше головне завдання — це безпечна експлуатація атомних електростанцій. Водночас в атомній галузі зараз є багато проблем — надвисокий обсяг ПСО, гальмування інвестпроектів та багато інших питань, що потребують вирішення. Але я сподіваюся, що спільними зусиллями з Урядом та ВР ми їх зможемо успішно розв’язати”, — сказав Павло Павлишин.

Нагадаємо, керівника “Енергоатом”- Кабмін призначив 4 грудня.

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