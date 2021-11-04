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Голубовская: к новой волне пандемии нужно было готовиться летом, но этого не сделали

Киев • УНН

 • 18073 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. К новой волне пандемии нужно было готовиться еще летом, но власти не сделали этого. Об этом эфире программы “Народ против” с Наташей Влащенко заявила главный инфекционист, заслуженный врач Ольга Голубовская, передает УНН.

Голубовская: к новой волне пандемии нужно было готовиться летом, но этого не сделали

Цитата

“Самое Главное, что нужно понимать и чем мы кричали — лето было спокойное. Вот это спокойное лето для нас для всех должно было быть самым напряженным в работе всех государственных институтов. Потому, что главное в инфекционной патологии это готовность”, — заявила Голубовская.

Детали

По поводу штамма Дельта Голубовская отметила, что сейчас вирус выбирает новый потенциал и захватывает новые ниши. И это молодые люди.

“Ключевая особенность дельты-высокая вирусная нагрузка с первых дней болезни. Сейчас вирус выбирает новый потенциал и захватывает новые ниши. И это молодые люди. Молодые люди и дети, как правило, переносят заболевание не тяжело”, — отметила Голубовская.

Дополнение

Ранее Ольга Голубовская заявила, что уже сейчас наблюдается коллапс через штамм коронавируса “Дельта”, но он не будет давать большую летальность.

Напомним

Голубовская заявила: мы уже находимся в коллапсе из-за штамма "Дельта".

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