Голубовская: к новой волне пандемии нужно было готовиться летом, но этого не сделали
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. К новой волне пандемии нужно было готовиться еще летом, но власти не сделали этого. Об этом эфире программы “Народ против” с Наташей Влащенко заявила главный инфекционист, заслуженный врач Ольга Голубовская, передает УНН.
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“Самое Главное, что нужно понимать и чем мы кричали — лето было спокойное. Вот это спокойное лето для нас для всех должно было быть самым напряженным в работе всех государственных институтов. Потому, что главное в инфекционной патологии это готовность”, — заявила Голубовская.
Детали
По поводу штамма Дельта Голубовская отметила, что сейчас вирус выбирает новый потенциал и захватывает новые ниши. И это молодые люди.
“Ключевая особенность дельты-высокая вирусная нагрузка с первых дней болезни. Сейчас вирус выбирает новый потенциал и захватывает новые ниши. И это молодые люди. Молодые люди и дети, как правило, переносят заболевание не тяжело”, — отметила Голубовская.
Дополнение
Ранее Ольга Голубовская заявила, что уже сейчас наблюдается коллапс через штамм коронавируса “Дельта”, но он не будет давать большую летальность.
Напомним
Голубовская заявила: мы уже находимся в коллапсе из-за штамма "Дельта".