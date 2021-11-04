Голубовська: до нової хвилі пандемії потрібно було готуватися влітку, але цього не зробили

Цитата

“Найголовніше, що потрібно розуміти і чим ми кричали — літо було спокійне. Ось це спокійне літо для нас для всіх мало бути найбільш напруженим у роботі всіх державних інституцій. Тому, що головне в інфекційній патології це готовність”, — заявила Голубовська.



Деталі

З приводу штаму Дельта Голубовська зазначила, що зараз вірус вибирає новий потенціал і захоплює нові ніші. І це молоді люди.

“Ключова особливість дельти-високе вірусне навантаження з перших днів хвороби. Зараз вірус вибирає новий потенціал і захоплює нові ніші. І це молоді люди. Молоді люди і діти, як правило, переносять захворювання не важко”, — зазначила Голубовська.

Доповнення

Раніше Ольга Голубовська заявила, що вже зараз спостерігається колапс через штам коронавірусу “Дельта”, але він не буде давати велику летальність.

Нагадаємо

Голубовська заявила: ми вже перебуваємо в колапсі через штам "Дельта".