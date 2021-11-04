Голубовська: до нової хвилі пандемії потрібно було готуватися влітку, але цього не зробили
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. До нової хвилі пандемії потрібно було готуватися ще влітку, але влада не зробила цього. Про це ефірі програми “Народ проти” з Наташею Влащенко заявила головний інфекціоніст, заслужений лікар Ольга Голубовська, передає УНН.
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“Найголовніше, що потрібно розуміти і чим ми кричали — літо було спокійне. Ось це спокійне літо для нас для всіх мало бути найбільш напруженим у роботі всіх державних інституцій. Тому, що головне в інфекційній патології це готовність”, — заявила Голубовська.
Деталі
З приводу штаму Дельта Голубовська зазначила, що зараз вірус вибирає новий потенціал і захоплює нові ніші. І це молоді люди.
“Ключова особливість дельти-високе вірусне навантаження з перших днів хвороби. Зараз вірус вибирає новий потенціал і захоплює нові ніші. І це молоді люди. Молоді люди і діти, як правило, переносять захворювання не важко”, — зазначила Голубовська.
Доповнення
Раніше Ольга Голубовська заявила, що вже зараз спостерігається колапс через штам коронавірусу “Дельта”, але він не буде давати велику летальність.
Нагадаємо
Голубовська заявила: ми вже перебуваємо в колапсі через штам "Дельта".