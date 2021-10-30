Голубовська: ми вже перебуваємо в колапсі через штам "Дельта"

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“Ми зараз у колапсі, особливо деякі регіони, але він, я не думаю, що загалом даватиме більшу летальність. Просто летальність буде у ключових групах ризику. Ось там, де вона була спочатку. Відділення інтенсивної терапії не побачать, що летальність менша. Там лікарі, як і було, на межі”, — заявила Голубовська.

Деталі

Як зазначила інфекціоніст, хоч загалом хворіють і діти, і молоді люди, захворювання вони переносять не тяжко, а вірус надалі має видозмінитися.

Доповнення

Про перші випадки коронавірусу штаму “Дельта” в Україні стало відомо 23 червня. Пацієнти, які взяли зразки на дослідження, повернулися з Російської Федерації.

Раніше в інтерв'ю УНН заслужений лікар України, головна інфекціоністка Ольга Голубовська розповіла, що коли запідозрила випадок “індійського” штаму — Delta, то через РНБО звернулася до директора Інституту молекулярної біології та генетики, професора Михайла Тукала з проханням визначити варіант вірусу. Хворі лежали на той момент в одній із приватних клінік міста Києва, і щоб не гаяти час, бо це було перед святами, вона набрала матеріал і відвезла його до інституту на власному автомобілі.