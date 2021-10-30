Голубовская: мы уже находимся в колапсе из-за штамма "Дельта"

Цитата:

“Мы находимся сейчас в коллапсе, особенно некоторые регионы, но он, я не думаю, что будет в целом давать большую летальность. Просто летальность будет в ключевых группах риска. Вот там где она была изначально. Отделения интенсивной терапии не увидят, что летальность меньше. Там врачи уже как и было на грани”, — заявила Голубовская.

Детали

Как отметила инфекционист, хоть в целом болеют и дети, и молодые люди, заболевание они переносят не тяжело, а вирус далее должен видоизменится.

Дополнение

О первых случаях коронавируса штамма “Дельта” в Украине стало известно 23 июня. Пациенты, у которых были взяты образцы для исследования, вернулись из Российской Федерации.

Ранее в интервью УНН заслуженный врач Украины, главный инфекционист Ольга Голубовская рассказала, что когда заподозрила случай “индийского” штамма — Delta, то через СНБО обратилась к директору Института молекулярной биологии и генетики, профессору Михаилу Тукало с просьбой определить вариант вируса. Больные лежали на тот момент в одной из частных клиник города Киева, и чтобы не терять время, потому что это было перед праздниками, она набрала материал и увезла его в институт на собственном автомобиле.