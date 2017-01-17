Главного врача одной из больниц Луганской области будут судить за коррупцию
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В Луганской области будут судить главного врача одной из больниц по факту злоупотребления служебным положением. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.
Так, в августе 2016 года главный врач районной больницы заключил от имени учреждения в интересах физического лица договор купли-продажи квартиры на сумму 290 тыс грн, расположенной в пгт Белокуракино, которая является завышенной от реальной рыночной стоимости. Согласно оценочно-строительной экспертизы, убыток территориальной общине сел, поселков Белокуракинского района составил 116 тыс грн.
Белокуракинским отделом Старобельского городской прокуратуры в суд направлено обвинительное заключение в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением, то есть использование должностным лицом своего положения вопреки интересам службы, что нанесло существенный вред общественным интересам (ч. 1 ст. 364 УК Украины).