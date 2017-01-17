Головного лікаря однієї з лікарень Луганщини судитимуть за корупцію

Так, в серпні 2016 року головний лікар районної лікарні уклав від імені установи в інтересах фізичної особи договір купівлі-продажу квартири на суму 290 тис грн, розташованої у смт Білокуракине, яка є завищеною від реальної ринкової вартості. Відповідно до оціночно-будівельної експертизи, шкода територіальній громаді сіл, селищ Білокуракинського району склала 116 тис грн.

Білокуракинським відділом Старобільської місцевої прокуратури до суду направлено обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом зловживання службовим становищем, тобто використання службовою особою свого становища всупереч інтересам служби, що завдало істотну шкоду громадським інтересам (ч. 1 ст. 364 КК України).