Главный шпион США обвинил Россию во вмешательстве в выборы в «десятках» стран

Он рассказал, что его ведомство получило данные об организованных Москвой хакерских атаках во время президентской кампании США в 2016 году на основе слов информаторов, анализа технических данных и доступной широкой общественности информации. Д.Клеппер пояснил, что раскрыть большинство деталей отчета не может из-за необходимости в защите источников и методов разведки. Он добавил, что россияне решили, что с Д.Трампом "будет проще договариваться", чем с демократами, поскольку он бизнесмен.

Руководитель Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Бреннан, выступая на слушаниях рассказал, что предупредил российского коллегу, что Москва "играет с огнем". Ему ответили, что это передадут Путину, однако отрицали вмешательство со стороны РФ.