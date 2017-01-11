Главный шпион США обвинил Россию во вмешательстве в выборы в «десятках» стран
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер во вторник, 10 января, заявил, что Россия делала попытки повлиять на выборы минимум в "нескольких десятках" стран. Во время слушаний в комитете по разведке Сената он отметил, что РФ выступает как дерзкий игрок киберпространства по всему миру, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Он рассказал, что его ведомство получило данные об организованных Москвой хакерских атаках во время президентской кампании США в 2016 году на основе слов информаторов, анализа технических данных и доступной широкой общественности информации. Д.Клеппер пояснил, что раскрыть большинство деталей отчета не может из-за необходимости в защите источников и методов разведки. Он добавил, что россияне решили, что с Д.Трампом "будет проще договариваться", чем с демократами, поскольку он бизнесмен.
Руководитель Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Бреннан, выступая на слушаниях рассказал, что предупредил российского коллегу, что Москва "играет с огнем". Ему ответили, что это передадут Путину, однако отрицали вмешательство со стороны РФ.