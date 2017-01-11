Головний шпигун США звинуватив Росію у втручанні у вибори в "десятках" країн

Він розповів, що його відомство отримало дані про організовані Москвою хакерські атаки під час президентської кампанії США у 2016 році на основі слів інформаторів, аналізу технічних даних та доступної широкому загалу інформації. Д.Клеппер пояснив, що розкрити більшість деталей звіту не може через потребу у захисті джерел та методів розвідки. Він додав, що росіяни вирішили, що з Д.Трампом “буде простіше домовлятися”, аніж з демократами, оскільки він бізнесмен.

Керівник Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Джон Бреннан у виступі на слуханнях розповів, що попередив російського колегу, що Москва “грається з вогнем”. Йому відповіли, що це передадуть В.Путіну, проте заперечили втручання з боку РФ.