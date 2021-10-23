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Главный санврач Херсонской области призвал перевести людей на дистанционную работу из-за ухудшения ситуации с COVID-19

Киев • УНН

 • 17758 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Главный государственный санитарный врач Херсонской Юрий Ромаскевич призвал владельцев предприятий переводить максимально возможное количество работников учреждений на работу в режиме "онлайн" из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом он написал на своей странице Facebook, передает УНН.

Главный санврач Херсонской области призвал перевести людей на дистанционную работу из-за ухудшения ситуации с COVID-19

Цитата

"Обращаюсь к владельцам и руководителям заведений всех форм собственности на территории Херсонской области. В связи с критическим распространением острой респираторной болезни COVID-19, стремительным ростом уровней заболеваемости, госпитализации и смертности прошу вас срочно перевести на дистанционную форму работы максимально возможное количество работников", - призвал Ромаскевич.

Детали

Ромаскевич отдельно отметил необходимость позаботиться о ветеранах заведений, оказать им помощь пищевыми наборами и вещами первой необходимости.

Главный санврач области просит руководителей учреждений убеждать работников вакцинироваться и соблюдать карантин, приглашать мобильные бригады для коллективной вакцинации в учреждения и на предприятия, поскольку это снизит очереди в поликлиниках.

Добавим

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Херсоне с 25 октября школы городской территориальной общины переходят на дистанционное обучение.

Херсонская область находится в "красной" зоне карантина с 15 октября.

Сейчас в "красной" зоне, кроме Херсонской области, находятся Запорожская, Одесская, Донецкая, Сумская и Днепропетровская области. С 26 октября в перечень войдут Ровенская и Николаевская области.

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