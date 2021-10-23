Головний санлікар Херсонщини закликав перевести людей на дистанційну роботу через погіршення ситуації з COVID-19

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“Звертаюсь до власників та керівників закладів всіх форм власності на території Херсонської області. У зв'язку з критичним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, стрімким зростанням рівнів захворюваності, госпіталізації та смертності прошу вас терміново перевести на дистанційну форму роботи максимально можливу кількість працівників”, - закликав Ромаскевич.

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Ромаскевич окремо наголосив на необхідності потурбуватися про ветеранів закладів, надати їм допомогу харчовими наборами та речами першої необхідності.

Головний санлікар області просить керівників закладів переконувати працівників вакцинуватися та дотримуватися карантинних обмежень, запрошувати мобільні бригади для колективної вакцинації в установи та на підприємства, оскільки це знизить черги в поліклініках.

Додамо

Через погіршення ситуації з коронавірусом у Херсоні з 25 жовтня школи міської територіальної громади переходять на дистанційне навчання.

Херсонська область перебуває у “червоній” зоні карантину з 15 жовтня.

Наразі в “червоній” зоні, окрім Херсонщини, перебувають Запорізька, Одеська, Донецька, Сумська та Дніпропетровська області. З 26 жовтня до переліку увійдуть Рівненська та Миколаївська області.