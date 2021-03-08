Главный инфекционист США назвал неприемлемым прирост заболеваемости COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Прирост больных COVID-19 в США, который достиг уровня 60 - 70 тыс. человек в день, что является неприемлемым и вызывает опасения. Об этом заявил директор Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, передает CBS, информирует УНН.
Что известно
Как пояснил специалист, он обеспокоен тем, что количество новых случаев заражения коронавирусом в Штатах начало выходить на плато после “очень резкого” спада за последние полторы недели. Выход на плато означает достижение максимального уровня заболеваемости, за которым следует его снижение.
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“Выход на плато на уровне от 60 до 70 тыс. новых случаев в день — это неприемлемый уровень. Это действительно очень высоко”, — сообщил Фаучи.
Детали
Эксперт отметил, что Европа обычно опережает США на пару недель по развитию заболеваемости коронавиурснои инфекции. По его словам, ранее в Старом Свете также наблюдалась стабилизация показателей, а затем ежедневный прирост зараженных увеличился примерно на 9%.
Инфекционист заявил, что власти будут и дальше полагаться на массовую вакцинацию и рекомендованные ограничения в борьбе с пандемией. “Мы идем в правильном направлении. Нам просто нужно продержаться еще немного”, — сказал он.
Фаучи указал, что правительство хочет вернуться к медленному и осторожному снятию ограничений, однако часто “включать и выключать этот переключатель” рискованно, так как может последовать новый всплеск заболеваемости.
Коронавирус в США
За последнюю неделю в США в среднем регистрировали 60 258 новых случаев заражения коронавирусом в день. Общее количество зараженных, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, практически достигло 29 млн человек. Страна занимает первое место в мире по количеству больных.
Ранее Фаучи предупреждал, что в США и в следующем году, возможно, сохранится требование об обязательном ношении масок в общественных местах. По словам главного инфекциониста США, он смог бы спокойно объявить о необходимости отмены масочного режима только после значительного снижения суточного прироста инфицированных и вакцинации подавляющего большинства населения или когда угроза распространения болезни станет “минимальной”. Обязательным ношение масок в США сделали только в 2021 году.