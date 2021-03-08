Головний інфекціоніст США назвав неприйнятним приріст захворюваності COVID-19

Що відомо

Як пояснив фахівець, він стурбований тим, що кількість нових випадків зараження коронавірусом в Штатах почало виходити на плато після “дуже різкого” спаду за останні півтора тижні. Вихід на плато означає досягнення максимального рівня захворюваності, за яким слід його зниження.

Цитата

“Вихід на плато на рівні від 60 до 70 тис. нових випадків в день — це неприйнятний рівень. Це дійсно дуже високо”, — повідомив Фаучі.

Деталі

Експерт зазначив, що Європа зазвичай випереджає США на пару тижнів за розвитком захворюваності коронавіурсної інфекції. За його словами, раніше у Старому Світі також спостерігалася стабілізація показників, а потім щоденний приріст заражених збільшився приблизно на 9%.

Інфекціоніст заявив, що влада буде і далі покладатися на масову вакцинацію і рекомендовані обмеження в боротьбі з пандемією. “Ми йдемо в правильному напрямку. Нам просто потрібно протриматися ще трохи”, — сказав він.

Фаучі вказав, що уряд хоче повернутися до повільного і обережного зняття обмеження, однак часто “вмикати і вимикати цей перемикач” ризиковано, так як може послідувати новий сплеск захворюваності.

Коронавірус у США

За останній тиждень в США в середньому реєстрували 60 258 нових випадків зараження коронавірусом на день. Загальна кількість заражених, згідно з даними Університету Джонса Хопкінса, практично досягло 29 млн чоловік. Країна займає перше місце в світі за кількістю хворих.

Раніше Фаучі попереджав, що в США і в наступному році, можливо, збережеться вимога про обов’язкове носіння масок в громадських місцях. За словами головного інфекціоніста США, він зміг би спокійно оголосити про необхідність скасування масочного режиму тільки після значного зниження добового приросту інфікованих і вакцинації переважної більшості населення або коли загроза поширення хвороби стане “мінімальною”. Обов’язковим носіння масок у США зробили тільки в 2021 році.