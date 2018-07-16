Главный бодигард Януковича во времена Майдана уже его не охраняет
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Бывший начальник службы безопасности экс-президента Украины Виктора Януковича Константин Кобзарь сообщил, что на сегодня уже не охраняет его. Об этом он сообщил сегодня в Оболонском районном суде Киева в качестве свидетеля стороны защиты в рамках уголовного производства по делу о госизмене Януковича, передает УНН.
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"На данный момент я не продолжаю охранять президента Украины Януковича", - сказал он.
Напомним, Кобзарь сообщил, что это он попросил "коллег из РФ" доставить Януковича в Крым.