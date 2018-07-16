Головний бодігард Януковича за часів Майдану вже його не охороняє
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Колишній начальник служби безпеки екс-президента України Віктора Януковича Костянтин Кобзар повідомив, що на сьогодні вже не охороняє його. Про це він повідомив сьогодні в Оболонському районному суді Києва як свідок сторони захисту у межах кримінального провадження у справі про держзраду Януковича, передає УНН.
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"На даний момент я не продовжую охороняти президента України Януковича", - сказав він.
Нагадаємо, Кобзар повідомив, що це він попросив "колег із РФ" доставити Януковича до Криму.