Головний бодігард Януковича за часів Майдану вже його не охороняє

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 липня. УНН. Колишній начальник служби безпеки екс-президента України Віктора Януковича Костянтин Кобзар повідомив, що на сьогодні вже не охороняє його. Про це він повідомив сьогодні в Оболонському районному суді Києва як свідок сторони захисту у межах кримінального провадження у справі про держзраду Януковича, передає УНН.

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"На даний момент я не продовжую охороняти президента України Януковича", - сказав він.

Нагадаємо, Кобзар повідомив, що це він попросив "колег із РФ" доставити Януковича до Криму.

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