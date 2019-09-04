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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 87667 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 114933 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 106689 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 113313 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 121073 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148919 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149123 просмотра

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Главы фракций Киевсовета требуют от Президента переназначить Кличко главой КГГА

Главы фракций Киевсовета требуют от Президента переназначить Кличко главой КГГА

Киев  •  УНН

 • 11364 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Главы фракций Киевсовета обратились к Президенту Владимиру Зеленскому относительно переназначения Виталия Кличко главой КГГА. Об этом Виталий Кличко, глава Киевской администрации и мэр столицы, заявил в социальной сети Facebook, где опубликовал заявление глав фракций Киевсовета.

"Друзья! Сегодня правительство одобрило представление Президенту об увольнении меня с должности главы КГГА. Теперь решение за главой государства. Он должен подписать или отклонить представление Кабинета министров. То есть, правительство сделало шаг к тому, чтобы в столице таки было введено двоевластие. А по сути - прямое президентское правление", - заявил Кличко.

По его словам, такими действиями киевлян пытаются лишить права избирать власть в своем городе.

"И это - неконституционно, недемократично и противоречит сути самоуправления. Речь идет не о Кличко лично. Речь идет об уничтожении местного самоуправления. И не только в Киеве. Киев - первая ласточка", - продолжил мэр столицы.

Также глава КГГА опубликовал заявление глав фракций о поддержке Кличко.

"О своей позиции уже заявили председатели депутатских фракций Киевсовета. Они обратились к Президенту, с целью обеспечения в Киеве местного самоуправления, назначить Виталия Кличко на должность председателя Киевской городской государственной администрации. Я убежден, что уволить меня могут только киевляне, которые на выборах избрали Кличко мэром. И возложили ответственность за изменения и преобразования в столице! И я, как избранный киевлянами мэр, буду и дальше работать и воплощать те изменения, которые мы начали в столице", - резюмировал Виталий Кличко.

Украинские Национальные Новости

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