Главы фракций Киевсовета требуют от Президента переназначить Кличко главой КГГА

"Друзья! Сегодня правительство одобрило представление Президенту об увольнении меня с должности главы КГГА. Теперь решение за главой государства. Он должен подписать или отклонить представление Кабинета министров. То есть, правительство сделало шаг к тому, чтобы в столице таки было введено двоевластие. А по сути - прямое президентское правление", - заявил Кличко.

По его словам, такими действиями киевлян пытаются лишить права избирать власть в своем городе.

"И это - неконституционно, недемократично и противоречит сути самоуправления. Речь идет не о Кличко лично. Речь идет об уничтожении местного самоуправления. И не только в Киеве. Киев - первая ласточка", - продолжил мэр столицы.

Также глава КГГА опубликовал заявление глав фракций о поддержке Кличко.

"О своей позиции уже заявили председатели депутатских фракций Киевсовета. Они обратились к Президенту, с целью обеспечения в Киеве местного самоуправления, назначить Виталия Кличко на должность председателя Киевской городской государственной администрации. Я убежден, что уволить меня могут только киевляне, которые на выборах избрали Кличко мэром. И возложили ответственность за изменения и преобразования в столице! И я, как избранный киевлянами мэр, буду и дальше работать и воплощать те изменения, которые мы начали в столице", - резюмировал Виталий Кличко.