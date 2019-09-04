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Голови фракцій Київради вимагають від Президента перепризначити Кличка головою КМДА

Голови фракцій Київради вимагають від Президента перепризначити Кличка головою КМДА

Київ • УНН

 • 11364 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Голови фракцій Київради звернулись до президента Володимира Зеленського щодо перепризначення Віталія Кличка головою КМДА. Про це Віталій Кличко, голова Київської адміністрації та мер столиці, заявив в соціальній мережі Facebook, де опублікував заяву голів фракцій Київради.

“Друзі! Сьогодні уряд схвалив подання президенту про звільнення мене з посади голови КМДА. Тепер рішення за главою держави. Він повинен підписати або відхилити подання Кабінету міністрів. Тобто, уряд зробив крок до того, щоб в столиці таки було запроваджене двовладдя. А по суті — пряме президентське правління”, — заявив Кличко.

За його словами, такими діями киян намагаються позбавити права обирати владу в своєму місті.

“І це — неконституційно, недемократично та суперечить суті самоврядування. Йдеться не про Кличка особисто. Йдеться про знищення місцевого самоврядування. І не тільки в Києві. Київ — перша ластівка”, — продовжив мер столиці.

Також голова КМДА опублікував заяву голів фракцій про підтримку Кличка.

“Про свою позицію вже заявили голови депутатських фракцій Київради. Вони звернулися до Президента, з метою забезпеченя у Києві місцевого самоврядування, призначити Віталія Кличка на посаду голови Київської міської державної адміністрації. Я переконаний, звільнити мене можуть тільки кияни, які на виборах обрали Кличка міським головою. І поклали відповідальність за зміни та перетворення в столиці! І я, як обраний киянами мер, буду і надалі працювати і втілювати ті зміни, що ми розпочали в столиці”, — резюмував Віталій Кличко.

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