Председатель Европейского совета призвал Китай, США и Россию предотвратить торговую войну
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Председатель Европейского совета Дональд Туск призвал Китай, США и Россию предотвратить начало торгового конфликта. Как сообщил Agence France-Presse, такое заявление он сделал в понедельник на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Кэцян, информирует УНН.
“Все еще есть время, чтобы избежать конфликта и хаоса”, — цитирует агентство Туска, который также отметил, что в прошлом торговые противостояния часто приводили к открытым конфликтам.
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Напомним, Китай и Евросоюз в понедельник подписали несколько меморандумов о взаимопонимании, касающихся сотрудничества по целому ряду направлений, в том числе в области торговли, инвестиций и регулирования. На встрече также присутствовал Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.