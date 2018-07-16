Председатель Европейского совета призвал Китай, США и Россию предотвратить торговую войну

“Все еще есть время, чтобы избежать конфликта и хаоса”, — цитирует агентство Туска, который также отметил, что в прошлом торговые противостояния часто приводили к открытым конфликтам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп назвал Россию, Китай и Евросоюз торговыми “врагами” США

Напомним, Китай и Евросоюз в понедельник подписали несколько меморандумов о взаимопонимании, касающихся сотрудничества по целому ряду направлений, в том числе в области торговли, инвестиций и регулирования. На встрече также присутствовал Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.