Голова Європейської ради закликав Китай, США і Росію запобігти торговій війні

“Все ще є час, щоб уникнути конфлікту і хаосу”, — цитує агентство Туска, який також зазначив, що в минулому торгові протистояння часто приводили до відкритих конфліктів.

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Нагадаємо, Китай і Євросоюз у понеділок підписали кілька меморандумів про взаєморозуміння, що стосуються співпраці з цілого ряду напрямків, в тому числі в галузі торгівлі, інвестицій та митного регулювання. На зустрічі також був присутній Глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.