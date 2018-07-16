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Голова Європейської ради закликав Китай, США і Росію запобігти торговій війні

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 липня. УНН. Голова Європейської ради Дональд Туск закликав Китай, США і Росію запобігти початку торгового конфлікту. Як повідомило Agence France-Presse, таку заяву він зробив у понеділок на зустрічі з прем’єром Держради КНР Лі Кецяном, інформує УНН.

“Все ще є час, щоб уникнути конфлікту і хаосу”, — цитує агентство Туска, який також зазначив, що в минулому торгові протистояння часто приводили до відкритих конфліктів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп назвав Росію, Китай та Євросоюз торговими “ворогами” США

Нагадаємо, Китай і Євросоюз у понеділок підписали кілька меморандумів про взаєморозуміння, що стосуються співпраці з цілого ряду напрямків, в тому числі в галузі торгівлі, інвестицій та митного регулювання. На зустрічі також був присутній Глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

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