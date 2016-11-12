Председатель Еврокомиссии выступил с заявлением накануне годовщины парижских терактов

"13 ноября 2015 года террористы варварски нанесли удар по сердцу Парижа, там, где мы хотели бы встретиться - на террасах кафе, в ресторанах, в концертном зале, возле стадиона. Память о жертвах этой жестокой ночи навсегда запечатлелась в наших сердцах. Они хотели напасть на Францию. Но в тот трагический вечер мы европейцы и граждане по всему миру были с французами. в Париже, как и в Брюсселе или в Ницце, террористы стремились ослабить нас, нацелившись на невинных, женщин, детей, стариков и молодых людей, людей всех религий и вероисповеданий. Они потерпели неудачу. Потому что, мы вместе и более сплоченные, чем когда-либо прежде, мы никогда не будем отказываться от своих ценностей, свобод", - отметил Ж.Юнкер.

По его словам, Европа показала, когда речь идет о безопасности ее граждан, она отказалась идти на компромиссы и решила продолжить эту борьбу, чтобы сохранить свой демократический и открытый характер.

"Сегодня я думаю о каждом из этих 130 разбитых жизней, их семьях, а также всех тех, кто по-прежнему несут моральные и физические шрамы от террористических актов. От себя и от имени Европейской комиссии, я бы хотел заверить их в том , что вместе мы выстоим", - подытожил он.

Как сообщал УНН, 13 ноября 2015 года в Париже почти одновременно были совершены несколько атак: взрывы возле стадиона "Стад де Франс" в Сен-Дени, расстрел посетителей нескольких ресторанов, а также бойня в концертном зале "Батаклан" (где около 100 человек были захвачены в заложники). В результате терактов 130 человек погибли, более 350 человек были ранены.