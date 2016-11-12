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Голова Єврокомісії виступив із заявою напередодні річниці паризьких терактів

Голова Єврокомісії виступив із заявою напередодні річниці паризьких терактів

Київ • УНН

 • 6127 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер в переддень річниці терактів у Парижі заявив, що пам'ять про загиблих буде завжди залишиться в серцях європейців, які і після інших терактів стали більш згуртованими, щоб протистояти терористам. Про це йдеться у відповідній заяві Ж.-К.Юнкера на сайті Єврокомісії, передає УНН.

"13 листопада 2015 року терористи по-варварськи завдали удар по серцю Парижа, там, де ми хотіли б зустрітися - на терасах кафе, в ресторанах, в концертному залі, біля стадіону. Пам'ять про жертв цієї жорстокої ночі назавжди закарбувалася в наших серцях. Вони хотіли напасти на Францію. Але в той трагічний вечір ми європейці і громадяни по всьому світу були з французами. У Парижі, як і в Брюсселі або в Ніцці, терористи прагнули послабити нас, націлившись на невинних, жінок, дітей, старих і молодих, осіб всіх релігій і віросповідань. Вони зазнали невдачі. Тому що, ми разом і більш згуртовані, ніж будь-коли раніше, ми ніколи не будемо відмовлятися від своїх цінностей, свобод", - зазначив Ж.Юнкер.

За його словами, Європа показала, коли йдеться про безпеку її громадян, вона відмовилася йти на компроміси і вирішила продовжити цю боротьбу, щоб зберегти свій демократичний і відкритий характер.

"Сьогодні я думаю про кожне з цих 130 розбитих життів, їх сім'ї, а також всіх тих, хто як і раніше несуть моральні та фізичні шрами від терористичних актів. Від себе та від імені Європейської комісії, я б хотів запевнити їх у тому, що разом ми вистоїмо", - підсумував він.

Як повідомляв УНН, 13 листопада 2015 року у Парижі майже одночасно були скоєні кілька атак: вибухи біля стадіону “Стад де Франс” в Сен-Дені, розстріл відвідувачів кількох ресторанів, а також бійня в концертному залі “Батаклан” (де близько 100 осіб були захоплені в заручники). Внаслідок терактів 130 осіб загинули, понад 350 людей були поранені.

Українські Національні Новини

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