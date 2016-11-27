Глава Еврокомиссии не видит аргументов для отмены санкций против России

"Пока я не вижу никаких аргументов в пользу немедленной отмены санкций против России", - сказал Ж.Юнкер.

В то же время он выступил за то, чтобы в ЕС было соглашение с Россией, которое "выходило бы за обычные рамки".

"Но я хотел бы, чтобы с Россией у нас было соглашение, которое выходит за обычные рамки. Без России невозможно выстраивать безопасность в Европе, мы должны об этом знать. Евросоюз занимает площадь в 5,5 миллиона квадратных километров. А площадь России - 17,5 млн квадратных километров", - отметил он.

Также Ж.Юнкер заявил, что оценка Барака Обамы России как "региональной державы" является ошибочной.

"И я хотел бы, чтобы с Россией мы говорили на равных, потому что Россия не является, как о ней говорил президент Обама, "региональной державой". Такая оценка - большая ошибка", - подчеркнул глава Еврокомиссии.