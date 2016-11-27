Голова Єврокомісії не бачить аргументів для скасування санкцій проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Голова європейської комісії Жан-Клод Юнкер не бачить аргументів для негайного скасування санкцій проти Росії. Про це він повідомив в інтерв’ю euronews, передає УНН.
“Поки я не бачу жодних аргументів на користь негайного скасування санкцій проти Росії”, — сказав Ж.Юнкер.
Водночас він виступив за те, щоб у ЄС була угода з Росією, яка “виходила б за звичайні рамки”.
“Але я хотів би, щоб з Росією у нас була угода, яке виходить за звичайні рамки. Без Росії неможливо вибудовувати безпеку в Європі, ми повинні про це знати. Євросоюз займає площу в 5,5 мільйона квадратних кілометрів. а площа Росії — 17,5 мільйонів квадратних кілометрів”, — відзначив він.
Також Ж.Юнкер заявив, що оцінка Барака Обами Росії як “регіональної держави” є помилковою.
“І я хотів би, щоб з Росією ми говорили на рівних, тому що Росія не є, як про неї говорив президент Обама, „регіональною державою“. Така оцінка — велика помилка”", — наголосив голова Єврокомісії.